Стало известно имя хоккеиста, устроившего скандал в самолете, следовавшем из Сочи и в Москву. Им оказался бывший нападающий сборной России 37-летний Олег Сапрыкин, два года назад завершивший карьеру.

Стало известно имя хоккеиста, устроившего скандал в самолете, следовавшем из Сочи и в Москву. Им оказался бывший нападающий сборной России 37-летний Олег Сапрыкин, два года назад завершивший карьеру.Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на РИА ФИАН, возвращаясь из Сочи, бывший хоккеист злоупотреблял спиртным, ударил стюардессу и подрался с соседом. Экипажу пришлось совершить экстренную посадку в Воронеже. На дебошира наложено административное взыскание. В настоящее время Сапрыкин вернулся в Москву.Олег Сапрыкин — в прошлом нападающий ЦСКА, московского "Динамо", СКА, "Салавата Юлаева", "Сочи" и "Автомобилиста", а также клубов НХЛ "Калгари Флеймз", "Финикс Койотс" и "Оттава Сенаторс". В 2009 году он стал чемпионом мира, а в 2011 будучи хоккеистом "Салавата Юлаева" выиграл Кубок Гагарина.