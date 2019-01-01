Так исторически сложилось, что после прогноза погоды вторым по значимости для россиян в последние два десятка лет стал курс доллара. Сейчас за ним следят менее пристально по сравнению с 90-ми годами, но этот показатель по-прежнему в центре внимания. Что будет с курсом в наступившем году, как отразятся котировки на жизни граждан – на эти вопросы Dni.Ru попросили ответить финансовых экспертов, банкиров и экономистов.

Такисторически сложилось, что после прогноза погоды вторым по значимости для россиянв последние два десятка лет стал курс доллара. Сейчас за ним следят менеепристально по сравнению с 90-ми годами, но этот показатель по-прежнему в центревнимания. Что будет с курсом в наступившем году, как отразятся котировки нажизни граждан – на эти вопросы Dni.Ru попросили ответитьфинансовых экспертов, банкиров и экономистов.На динамикурубля влияет три основных фактора: текущее состояние платежного баланса,которое, в том числе, задает корреляцию курса рубля с нефтью, политика Минфина и Центробанка,а также спрос на риск, как в глобальном масштабе, так и в отношении России, поясниланалитик финансовой группы "Калита-финасн"Дмитрий Голубовский.Эксперт уверен, что в наступившем году рубль продолжитслабеть на фоне стагнации российской экономики. По прогнозу финансиста,продолжится спад инвестиций, упадет платежеспособность закредитованного населения.Негативную роль сыграют качество административной среды и высокие политическиериски.Если внешняя политика не наложит какой-тонепредсказуемый отпечаток на события, то к концу 2019 года доллар будет стоить 75рублей – такой прогноз сделал Дмитрий Голубовский. Аналитик советует гражданамвкладываться в валютные депозиты, они помогут сохранить сделанные накопления.Примерно такой же прогноз дал руководитель программы"MBA – Банковский менеджмент" школы бизнеса МИРБИС Владимир Григорьев.По его мнению, стабильностью и устойчивостью рубль в 2019 году отличаться небудет и к декабрю котировки будут на уровне 70-75 рублей за доллар.По мнению начальника казначейства СДМ-Банка ЭдуардаЛушина, для российской экономики комфортным является умеренно ослабевающийрубль, но только в пределах, не ускоряющих рост инфляции. А вот растущие ценына нефть, которые сейчас привязаны к курсу, и крепкий рубль могли бы привести кснижению конкурентоспособности секторов экономики, не имеющих отношения к нефтии газу."Для текущегосостояния экономики важен гибкий курс рубля. К сожалению, в данный момент этагибкость искажается покупками Минфином валюты при малейшем укреплении рубля", -сказал Лушин.Аналитик QBFДенис Иконников прогнозирует в 2019 году усиление тренда на постепенноеослабление рубля. "Оно выгодно российской экономике, поскольку она являетсяэкспортоориентированной. Слабый рубль способствует увеличению рублевой выручкироссийских компаний из секторов нефти и газа, металлов и добычи, нефтехимии, чтоприводит к росту акций данных компаний, а также повышению их дивидендов", -полагает эксперт.Серьезныхизменений на валютном рынке ждет руководитель управления ценных бумаг "Рыковгрупп" Георгий Золотов. Он уверен в том, что грядущий мировой и вособенности европейский финансовый кризис в 2019 году затронет и Россию. Экспертперечислил факторы, свидетельствующие о грядущей катастрофе: проблемы Италии сдефицитом бюджета, нерешенные споры Великобритании и Евросоюза по брэкзиту, нестабильностькрупнейших банков Европы и падение темпов роста ведущей экономики Старого Света– Германии. Все это окажет сильное влияние на мировые рынки."Сегодня дляправительства единственный способ затащить инвестиции в российскую экономику –делать все возможное для стабильности курса национальной валюты", – сказал эксперт.О важности скоординированныхдействий кабмина и Центробанка на валютном рынке говорили нам многие эксперты. Помнению руководителя отдела операций на финансовых рынках банка"Восточный" Константина Кочергина, денежно-кредитная политика государства будетявляться важным фактором влияния на курс рубля. Также, по мнению эксперта, в2019 году курс рубля будет находиться под влиянием внешней политики, санкционнойриторики и котировок цен на нефть."По-прежнему будет оставаться важной темадействий России в Сирии и на Ближнем Востоке, что негативно воспринимаетсязападными партнерами. На этом фоне можно будет слышать антироссийскую риторику,которая оказывает негативное влияние на рубль, а в особенности на отношение иностранныхинвесторов к инвестициям в Россию", – отметил Кочергин. По его мнению, угрозыновых антироссийских санкций будут оставаться одним из рычагов международногодавления на Кремль.Если обобщитьмнения всех высказавшихся экспертов, можно предположить, что серьезныхизменений на валютном рынке в 2019 году ждать не стоит. А значит, много заработатьна колебаниях курса той или иной валюты в краткосрочной перспективе вряд ли получится.Так что, лучшим новогодним советом по-прежнему остается старое проверенное правило:не хранить все яйца в одной корзине.