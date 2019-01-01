Врачи оптимистично настроены и дают положительные прогнозы по состоянию здоровья младенца, спасенного в Магнитогорске. 11-месячный ребенок в сознании, ему делают рентгенографию костей черепа, грудной клетки, конечностей

Девочка, которую спасатели обнаружили под завалами в Магнитогорске, оказалась мальчиком. "Это Ваня! Наш! Сейчас в реанимации", — написала тетя малыша изданию "Новости Челябинска". Мама ребенка выбралась из рухнувшего подъезда с трехлетним сыном, младший же спал в кроватке, и из-за разрушений она не смогла его найти.По словам губернатора региона Бориса Дубровского, именно кроватка и теплая одежда спасли малышу жизнь.Врачи оптимистично настроены и дают положительные прогнозы по состоянию здоровья младенца. ТАСС сообщает, что ребенок в сознании, ему делают рентгенографию костей черепа, грудной клетки, конечностей.Малыша достали из-под завалов 1 января, голос услышал один из спасателей. К операции подключились десятки человек, кинологи не смогли подтвердить нахождение в завале, но спасатели продолжали углубляться через рухнувшие конструкции, передает "Интерфакс".В МЧС назвали это спасение чудом. На глаза видавших виды спасателей наворачивались слезы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибло семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлечено. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек, десятки людей были эвакуированы. Следком РФ называет главной причиной трагедии взрыв бытового газа.