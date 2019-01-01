МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в случае непогоды

МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в случае непогодыМетель и усиление ветра порывами до 18 м/с ожидаются в Костромской области ночью 2 января, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Днем 2 января синоптики прогнозируют мокрый снег и слабый гололед. ГУ МЧС России по Костромской области предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях в случае непогоды. Возможны падения рекламных щитов, кранов, деревьев, нарушения электроснабжения, увеличение количества ДТП.Спасатели призывают по возможности воздержаться от поездок, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.