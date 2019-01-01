В преддверии Нового года всех, что вполне естественно, интересует, как 2019 год проиграется именно в их жизни, насколько станет удачным, денежным, счастливым. Одних интересует покупка жилья, других личная жизнь, третьих – подрастающее поколение. Но каждый гороскоп индивидуален, даже двух одинаковых не бывает, поэтому мы попробуем максимально обобщить информацию, что будет характерно для всех представителей вашего конкретного знака зодиака в новом 2019 году.

В преддверии Нового года всех, что вполне естественно,интересует, как 2019 год проиграется именно в их жизни, насколько станетудачным, денежным, счастливым. Одних интересует покупка жилья, других личнаяжизнь, третьих – подрастающее поколение.Но каждый гороскоп индивидуален, даже двух одинаковых не бывает, поэтому мы попробуем максимально обобщить информацию, что будет характерно для всех представителей вашего конкретного знака зодиака в новом 2019 году.Прогноз на год для всех знаков составил астролог из Центра прогнозирования и психологии Михаил Чистяков.ОВЕНУ типичных Овнов наступающий годпройдет под девизом "через тернии к звездам", причем ударение, к сожалению,придется ставить на слове "тернии", а не слове "звезды". В общем, придетсяизрядно потрудиться, чтобы не сойти с дистанции. Зато, если вы намереныпосвятить год обучению и повышению мастерства в своем деле, вам и карты в руки.Любые сделки с недвижимостью должны проходить в вашу пользу, если в этомвозникнет необходимость. В финансовом плане год не будет очень ровным.ТЕЛЕЦДля типичных Тельцов год станетбогатым на информацию, только черпать вы ее можете не из академическихсправочников, а из самых разнообразных источников, которые всегда под рукой –скажем, из газеты "Метро". Если вам необходимо взять кредит, не сомневайтесь –вам его одобрят, правда, стоит взвесить все за и против: дать-то дадут, но каквы потом будете его отдавать? За границу пока лучше не ездить – чего вы там невидали? И не слишком полагайтесь на людей, которых вы считаете друзьями,действуйте самостоятельно.БЛИЗНЕЦЫОдинокие Близнецы – это нонсенс,Близнецы по определению не могут быть одинокими. Тем не менее, если вы одиноки,наступающий год дает вам великолепные возможности для максимального расширениякруга общения, причем, с пользой для себя, а в личной жизни – удачного брака. Вплане карьеры и бизнеса не самый удачный год – опасайтесь подводных камней инепредвиденных неприятностей. Тем не менее, это не отразится на содержимомвашего кармана – деньги у вас не переведутся. И избегайте любого экстрима.РАКОсторожным Ракам, может быть, будеттрудно поверить, что 2019 год пройдет при вашем доминировании, однако это так.А вот в личной жизни, в отношении с партнерами, по браку в том числе, может невсе заладиться. В общем, год будет благоприятен для личного развития, а не длясоздания семьи. Не слишком доверяйте интернету и людям издалека, не стремитесьуехать далеко от дома. Лучше всего вы сможете проявить себя на месте службы –есть возможность неплохо поработать, с переходом на новую ступень карьернойлестницы.ЛЕВЛев, конечно, царь зверей, и работатьна других ему может быть зазорно – в этом году с этого действительно будет малопроку. По крайней мере, фрилансерам, чей день не расписан под диктовкуначальства, будет в 2019 году гораздо проще и легче, чем наемным работникам. Ауж если ваша деятельность связана с творчеством – тем более. Постарайтесь неввязываться в сомнительные приключения – не всегда вам будет сопутствоватьудача, однажды Фортуна может повернуться к вам спиной, а вы нам нужны целыми издоровыми.ДЕВАВ этом году типичным Девам будет недо песен и не до стихов – согласитесь, праздное времяпрепровождение вообще недля вас, а сейчас особенно. Возможно, родные детки не будут приносить тойрадости, какой от них ждешь, но не будьте к ним излишне суровы – может, это вамтолько кажется, вспомните себя в их возрасте. Зато, если у вас возникло желаниеувеличить свои квадратные метры, не откладывайте свое желание в долгий ящик –2019 год подходит для любых сделок с недвижимостью, как нельзя лучше.ВЕСЫДля ваших соседей Дев 2019 годобещает удачу в недвижимости, у вас же наоборот – постарайтесь в этом году этихвопросов не решать: сил потратите много, а результат будет до обидного мал,если он, конечно, будет. Если в этом году вы, как мышка, будете старатьсяпросто отсидеться на своем рабочем месте, особо не высовываясь, вас будутстараться усадить еще ниже. Если же вы, почувствовав свою силу, попробуетесделать рывок в карьере или бизнесе, у вас все должно получиться. Так что недовольствуйтесь тем, что есть.СКОРПИОНВряд ли типичных Скорпионов новый годпорадует спокойной семейной жизнью – скорее, она будет преподносить своисюрпризы, правда, не всегда печальные, сюрпризы могут быть и хорошими. В чемСкорпионы могут быть уверены – это в материальной защищенности. Далеко некаждый год оказывается таким удачным, правда, чтобы выиграть, надо хоть иногдапокупать лотерейный билет. Как говорится "без труда не вытащишь и рыбку изпруда". Если вы решили повысить образование, вы выбрали правильное время.СТРЕЛЕЦСтрельцы в этом году становятсябаловнями судьбы – в вашем знаке весь год будет находиться сам Юпитер, царьбогов и людей! Поэтому удача для вас может распространяться на все сферы жизни.Однако не следует быть безрассудным, особенно в двух вопросах – по части денеги по части недвижимости. В деньгах лучше быть экономней, тогда их можнопреумножить, а транжиры могут легко растерять накопленное. В операциях снедвижимостью будьте особенно скрупулезны и внимательны – не попадитесь наудочку мошенников.КОЗЕРОГА вот типичных Козерогов баловнямисудьбы пока назвать нельзя – по их знаку одновременно проходит в 2019 году тривредителя – Сатурн, Кету (Южный лунный узел) и Плутон. Впрочем, Козероги людистойкие, и к неприятностям они относятся соответственно. По всему вам надобольше опираться не на себя, а на свою драгоценную половину. А если ее до сихпор нет, или ваши отношения не вышли за рамки коротких встреч, самое времяперевести их на более высокий уровень. Больше доверяйте вашим партнерам.ВОДОЛЕЙСоседям Козерогов Водолеям такженельзя сказать, что их жизнь в 2019 году будет абсолютно безоблачной. С маямесяца будьте особенно осторожны с деньгами – не рекомендуется ни брать, нидавать кому-то в долг, играть в азартные игры, покупать дорогие вещи. Если выеще не искоренили вредных привычек, есть риск, что они поглотят вас. Так чтоэтот год благоприятен, что бы бросить пить, курить, играть и т.д. А если вампотребуется в этом помощь, смело обращайтесь к друзьям – на них в этом году всянадежда.РЫБЫГлавное, на что следует обратитьвнимание типичным Рыбам – с самого начала мая по вашему знаку проходит ЧернаяЛуна (Лилит). Это значит, что вы можете допускать ошибки и просчеты даже вмелочах, не то что по крупному. Поэтому не стесняйтесь спрашивать совета даже всамых, казалось бы, простых вопросах. А так, год благоприятен, прежде всего,для карьеры и бизнеса – если вы засиделись на одном месте, пора подумать освоем восхождении. И побольше творчества – 2019 год к этому располагает.