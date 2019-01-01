Более 2,5 миллиона горожан и туристов приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве в Новый год, 1 миллион отпраздновали новогоднюю ночь в центре города.

В Новый год в столице гуляли более 2,5 миллионов человек, это и туристы и москвичи. Миллион из них предпочел праздновать в центре города, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.Работал наземный транспорт. Красная площадь была полностью заполнена посетителями.Чиновник добавил, что мероприятия проходило на высоком уровне, а для обеспечения безопасности в столицу были стянуты более 50 тысяч полицейских.Для предотвращения терактов улицы перекрыли грузовиками, передает РИА Новости.