В Запорожье избили главу местного отделения общественной организации Авто Евро Сила Влада Погорелова после того, он сделал замечание по поводу использования пиротехники. В Одессе полицейские избили активиста Демьяна Ганула.

В Запорожье избили главу местного отделения общественной организации "Авто Евро Сила" Влада Погорелова.На своей странице в Facebook он сообщил, что сделал замечание мужчине, который кидал петарды под автомобили. Из-за этого Погорелова избили и прострелили ногу. Злоумышленник скрылся с места происшествия.Позже нападавший был задержан. Им оказался мужчина 1981 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".Между тем в Одессе патрульные полицейские избили лидера общественной организации "Уличный фронт" Демьяна Ганула. По его словам, полицейские били его дубинками. Как сообщает РИА Новости, полиция проверяет информацию об избиении общественного активиста, однако сам он пока с заявлением не обращался.