Дети завороженно смотрели на сказочных персонажей, водили с ними праздничный хоровод и активно участвовали в веселых конкурсах и забавах...

В УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве состоялось праздничное мероприятие для детей сотрудников полиции. Встреча долгожданного праздника проходила в стенах здания Управления.Возле большой красивой елки в фойе Управления малышей развлекали сказочные герои. Дети завороженно смотрели на сказочных персонажей, водили с ними праздничный хоровод и активно участвовали в веселых конкурсах и забавах. В атмосферу предстоящего праздника с радостью окунулись не только дети, но и их родители.Начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Роман Плугин от всей души поздравил гостей мероприятия с наступающими праздниками и пожелал благополучия, радости, счастья, удачи и мирного неба над головой.С ответным визитом к сотрудникам полиции прибыли воспитанники Центра поддержки семьи и детства «Планета семьи» ЮАО г. Москвы. Ребята всегда охотно приезжают в гости к сотрудникам полиции. Они поделились своими заветными желаниями, которые непременно должны сбыться в Новом году.Из холла счастливая детвора перенеслась в большой актовый зал Управления. Окунуться в праздничную атмосферу смогли более 900 детей сотрудников полиции. Артисты подготовили красочное и захватывающее зрелище – спектакль под названием «Новогодний квест, или Приключения Снегурочки», который никого не оставил равнодушным.Зрители полностью погрузились в мир сказочных персонажей, встречающихся на пути внучке Деда Мороза, смешных, веселых и забавных.Вместе с героями сказок ребята отгадывали загадки и участвовали в запутанных квестах, правильными ответами приближая настоящий праздник.Присутствующие получили огромное удовольствие от просмотра, провожая артистов восторженными аплодисментами. Завершая праздник и поддерживая хорошее настроение, каждому ребенку вручили сладкий подарок.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22