Мужчина, атаковавший людей в Манчестере в канун Нового года, может быть сторонником ИГИЛ (запрещено в РФ).

Мужчина, атаковавший людей в Манчестере в канун Нового года, может быть сторонником ИГИЛ (запрещено в РФ).Свидетели уверяли, что он набросился на прохожих с двумя ножами, выкрикивая "Аллах Акбар" (Аллах велик).Полиция, проводившая обыск, информацию не подтвердила.Однако нападение расследуется как теракт.В понедельник вечером 25-летний мужчина на вокзале Манчестера напал на мужчину и женщину и ранил их. Пострадавшие в больнице.При задержании был ранен один из полицейских, его жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.