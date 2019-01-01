Нападение вооруженного кухонным ножом мужчины в британском Манчестере полиция расценивает как теракт. В результате инцидента пострадали трое человек, включая полицейского.

Нападение вооруженного мужчины в британском Манчестере полиция расценивает как теракт, сообщает агентство Reuters.Ранее сообщалось, что мужчина, вооруженный кухонным ножом, напал на людей на железнодорожном вокзале "Виктория" на севере Манчестера. Инцидент произошел в новогоднюю ночь. В результате нападения пострадали трое жителей Британии, включая полицейского.По показаниям свидетелей, нападавший во время резни кричал "Аллах" и о "бомбардировках других стран".Преступник был схвачен полицией в течение нескольких минут и доставлен в участок. Премьер министр страны Тереза Мэй уже выразила благодарность органам правопорядка за смелые и оперативные действия и "мужественную реакцию". В городе увеличено количество полицейских на улицах и в общественных местах. Станция метрополитена, где произошло нападение, пока закрыта для пассажиров.Пострадавшие гражданские — мужчина и женщина 50 лет — сейчас находятся в тяжелом состоянии, 30-летний полицейский отказался от госпитализации, получив медпомощь.Инцидент произошел недалеко от места прошлогодней трагедии. В мае 2017 года в результате взрыва бомбы террористом-смертником погибли 22 человека, выходившие с концерта на Манчестер-арене.Великобритания находится на втором месте в Европе по уровню угрозы, исходящей от исламских террористов, уточняется в сообщении.