Вся страна следит за событиями в Магнитогорске. Спасатели, работающие на месте обрушения подъезда жилого дома, извлекли из-под завалов грудного ребенка.

Вся страна следит за событиями в Магнитогорске. Спасатели, работающие на месте обрушения подъезда жилого дома, извлекли из-под завалов грудного ребенка. Он жив, и скоро его спецрейсом должны доставить в Москву в сопровождении бригады опытнейших врачей. А сотрудники МЧС тем временем продолжают разбор завалов, который они ранее были вынуждены прервать из-за угрозы обвала верхних конструкций здания.Эти кадры сняли сами спасатели. Когда надежды найти под завалами живых почти не осталось, из-под обломков раздался детский плач. Сперва решили, что показалось. В очередную минуту тишины, которую спасатели проводят, чтобы услышать малейший звук из-под завалов, все замерли, и через несколько мгновений ребенок снова заплакал. Первое, что увидели сотрудники МЧС, пытаясь подобраться поближе, через бетонные плиты — розовые носочки, именно поэтому были уверены: спасли девочку.Оказалось, мальчик. Одиннадцать месяцев. Зовут Ваня. Родители не отходят от палаты реанимации. В ночь взрыва отец мальчика находился на работе. Супруга с маленьким Ваней и старшим трехлетним сыном уже спали."Я со старшим в обнимку спала на диване, а младший в кроватке спал. Со старшим провалились и вылезли быстрее", — вспоминает с ужасом мать Вани Фомина Ольга.Рядом с родителями — вещи, в которых мальчик пролежал под завалами больше 30 часов при более чем 20-градусном морозе. Флисовое одеяло и кроватка не смогли уберечь от серьезного обморожения и переломов.Врачи пока не дают никаких прогнозов. Состояние ребенка они оценивают как крайне тяжелое. В ближайшее время в больнице состоится медицинский консилиум со столичными врачами, который определит, готов ли младенец к транспортировке в столичную клинику.В этой же детской больнице проходит лечение и 13-летний Сергей Гаврилов. Его спасли одним из первых вместе с мамой и бабушкой. Накануне подростка навестил Владимир Путин.Также Сергея навестил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По поручению президента он подарил мальчику ноутбук — для учебы. Сам подросток мечтает поскорее вновь заняться спортом. По словам врачей, состояние ребенка не вызывает опасений.Грудного малыша, спасенного из-под завалов рухнувшего подъезда дома, в реанимобиле везут в аэропорт. Оттуда вместе с отцом он будет доставлен в Москву. Как ранее сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, ребенка отправят на лечение в НИИ неотложной детской хирургии Леонида Рошаля.