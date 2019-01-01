Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.Никас Сафронов – самый известный живописец России. Но и самый принципиальный: он имеет свой взгляд на все события и с радостью дает резонансные комментарии по разным поводам. Он высказывался о новом браке Волочковой: "Настя не должна отчитываться за свою личную жизнь. Если она пока не хочет называть имя своего избранника, это ее право. И те, кто ее знает, должны принимать это спокойно. Когда состоится свадьба, тогда все и узнают. Мне кажется, если такое произойдет, торжество у Насти будет роскошным – по-другому она уже не умеет"; рассказывал об умершем Говорухине: "Слава, конечно, не вел привычный образ жизни в последние месяцы: ходил с аппаратом, который поддерживал его дыхание и как бы заменял ему второе легкое. При этом он не сетовал никогда на свое плохое самочувствие. Если ему становилось нехорошо, просто уходил в свою комнату, и все понимали, что ему нужно отдохнуть"; ругал Бузову: "Это своего рода попкорн, раскрученный телевидением. Жаль, что пресса и ТВ уделяет внимание не тем героям. Недавно увидел ее в программе Андрея Малахова, и поведение ее меня, мягко сказать, удивило: Ольга вела себя так, как будто она – певица Мадонна, бахвалясь, что ей и ее таланту все завидуют, включая состоявшихся мастеров экрана и эстрады"; осуждал веселье Поргиной на поминках по Караченцову: "Конечно, показное горе и страдания на публику совершенно не требуются, но все-таки существуют некие нормы приличия, которые нужно соблюдать во время траура". Подобной прямоты и откровенности ждут от него поклонники и в новом году.