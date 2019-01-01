В новогоднюю ночь в Донбассе противоборствующие стороны сумели удержаться от ведения огня.

В новогоднюю ночь в Донбассе противоборствующие стороны сумели удержаться от ведения огня, сообщил во вторник начальник пресс-службы милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов."Украинские вооруженные формирования впервые за время "рождественского" перемирия соблюдали режим прекращения огня", — отметил Безсонов.Договориться о прекращении огня сторонам удалось 29 декабря, пишет РИА Новости.Война на востоке Украины идет с апреля 2014 года. Договоренности о перемирии постоянно нарушаются.