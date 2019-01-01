Коммунальных аварий и криминальных происшествий не зафиксировано

Коммунальных аварий и криминальных происшествий не зафиксированоПервый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец в первый день нового года проверил работу дежурных служб, сообщает пресс-служба городской администрации.По сведениям органов внутренних дел и диспетчерских служб, в Костроме в новогоднюю ночь не зафиксировано коммунальных аварий и криминальных происшествий.«Все службы отработали в штатном режиме, — сообщил Олег Болоховец. — Прогнозируемого снегопада не было. И дорожные службы, и транспорт удовлетворительно справились со своими задачами».Перед всеми городскими службами поставлена задача в праздничные дни обеспечить бесперебойную работу своих учреждений и предприятий. Особое внимание будет уделено вывозу мусора с контейнерных площадок и своевременной уборке улиц.