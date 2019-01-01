Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре 2018 года, официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла 1 января в бразильской столице.

Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре 2018 года, официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла 1 января в бразильской столице, сообщает канал палаты депутатов Национального конгресса страны. Болсонару принес присягу на специальном заседании нижней палаты парламента.63-летний Болсонару выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года под лозунгом "Бразилия превыше всего, а господь превыше всех!" Стал первым кандидатом в этой гонке, собравшим более 1 миллиона реалов пожертвований. 6 сентября 2018 года, общаясь с избирателями во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фора, получил ножевое ранение в живот и был доставлен в больницу, где перенес две срочных операции. Победил во втором туре, получив 55,13% голосов избирателей.В здание конгресса Болсонару прибыл в открытом автомобиле вместе с супругой и в сопровождении большого кортежа. На время церемонии в районе "площади министерств" в Бразилиа были предприняты усиленные меры безопасности. Болсонару будет занимать пост президента ближайшие четыре года.