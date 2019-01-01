13-летний мальчик, которого извлекли из-под завалов после взрыва газа в Магнитогорске, получил ноутбук в качестве подарка от президента РФ Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин подарил 13-мальчику, которого извлекли из-под завалов в Магнитогорске, ноутбук, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.Накануне президент, посещая магнитогорскую больницу, пообещал мальчику подарок.Дубровский уверен, что подарок пригодится подростку для учебы.Утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд десятиэтажного жилого дома. Следко РФ в качестве основной версии трагедии называет взрыв бытового газа. Погибли 7 человек, известно, что еще один погибший погребен под завалами. Судьба более чем 30 человек пока неизвестна, передает ТАСС.