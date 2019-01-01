Директор Парка Горького будет уволен после обрушения моста с людьми в новогоднюю ночь. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Директор Парка Горького будет уволен после обрушения моста с людьми в новогоднюю ночь. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Он рассказал, что проведал пострадавших – тяжелых травм нет, но, подчеркнул мэр, людям основательно испортили праздник.В больницах находятся 12 человек, всем пострадавшим выплатят компенсации в размере до 500 тысяч рублей, добавил Собянин.Происшествия тщательно расследуется, все виновные будут наказаны, "но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку", написал мэр Москвы в соцсети "ВКонтакте".