В начале декабря в соцсетях Дни.ру началось голосование. Читатели решали, кто именно из представительниц отечественного шоу-бизнеса достоин звания Певица года. В финал состязания вышли Ани Лорак, Светлана Лобода и Полина Гагарина.

В начале декабря всоцсетях "Дни.ру" началось голосование. Читатели решали, кто именно из представительницотечественного шоу-бизнеса достоин звания "Певица года". В финал состязаниявышли Ани Лорак, Светлана Лобода и Полина Гагарина.Почетное третье местозаняла Ани Лорак. За артистку проголосовало 27,22% опрошенных.К слову, уходящий год былне самым удачным для Лорак, ходили слухи, что ее шоу "Дива" не приносит дохода,поэтому Ани испытывает материальные трудности. Очередным ударом судьбыдля артистки стала неверность мужа Мурата. Супруга знаменитости засняли навидео в компании красотки. Мужчина страстно обнимал спутницу. Позже Лорак объявила о разводе.Набрав 32,06% от общегочисла голосов, Светлана Лобода получила серебро. Уходящий год стал знаковым длявокалистки не только в творческой, но и в личной жизни. Звезда во второй разстала счастливой мамой девочки. Об отце маленькой Тильды она никогда неговорит, но почти каждый день факты подтверждают: это легендарный ТилльЛиндеманн – 55-летний немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен группыRammstein.Золотов номинации "Певицагода" по праву забрала вокалистка Полина Гагарина, за нее отдали 40,74% голосов. В 2018 году артистка нетолько выпускала хиты. Звезда заметно похудела, поэтому неустаннодемонстрировала миру свои стройные ноги и осиную талию.