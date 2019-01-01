Госсекретарь США Майк Помпео заявил на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Бразилии, что США продолжат борьбу с террористической группировкой Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) .

Приехавший в Бразилию на инаугурацию избранного президента Жаира Болсонару госсекретарь США Майк Помпео встретился с премьер-министом Израиля Беньямином Нетаньяху.На этой встрече Помпео уверенно заявил, что борьба с ИГИЛ (запрещено в РФ) и иранской агрессией продолжится.Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал, что победа над ИГ (запрещено в РФ) в Сирии одержана, и это был единственная причина, по которой американские военные присутствовали в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс добавила, что победа над ИГ (запрещено в РФ) не отменяет существования коалиции, передает РИА Новости.