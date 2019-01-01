Правонарушений в Москве в новогоднюю ночь было меньше, чем в обычные будние дни. Система сработала очень даже надежно, и люди вели себя прилично, - сказал глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Правонарушений в Москве в новогоднюю ночь было меньше, чем в обычные будние дни.Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников рассказал РИА Новости, что службы безопасности отработали очень хорошо. В центре города было минимум происшествий, несмотря на то, что на центральных площадках Новый год отмечали достаточно большое количество людей."Система сработала очень даже надежно, и люди вели себя прилично", — отметил Черников, добавив, что "праздники продолжаются, мы будем продолжать работать".Также он прокомментировал ситуацию с обрушением деревянного моста в Парке Горького. Он подчеркнул, что власти постараются предусмотреть подобные случаи, чтобы "меньше людей получали такие огорчения".В новогоднюю ночь в Парке Горького обрушился мост над катком. Травмы получили 13 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Мэр Сергей Собянин заявил, что директор Парка Горького будет уволен, пострадавшим выплатят компенсации.