Все чаще в Доме-2 звучит звон свадебных колоколов, сумевшие
найти свою любовь участники сочетаются узами брака. В 2019 году на
телестройке под венец пойдут сразу три пары.
Все чаще в "Доме-2" звучит звон свадебных колоколов, сумевшие
найти свою любовь участники сочетаются узами брака. В 2019 году на
телестройке под венец пойдут сразу три пары.
Отношения Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко нельзя назвать
идеальными. Молодые люди часто конфликтуют. Зачинщицей скандалов обычно
становится Рита, участник шоу "Дом-2" не всегда может удовлетворить "аппетиты"
девушки.
"Когда отношения только начинаются, вы просто наслаждаетесь
друг другом. А когда вы уже задумываетесь о будущем, тогда необходимо решать
финансовые и жилищные вопросы. Я считаю, что каждая адекватная женщина будет
спрашивать об этом у своего мужчины", – заявляет блондинка. Несмотря на частые
разногласия, Яббаров и Ларченко намерены в следующем году отправиться в ЗАГС.
20-летний Роман Капаклы и 31-летняя Марина Африкантова
недавно обручились. Жители телестройки уже назначили дату свадьбы – 7 июля
2019 года. Пара не планирует устраивать пышное торжество, после регистрации
отношений Марина и Роман улетят в свадебное путешествие.
Отметим, что Капаклы стал победителем конкурса "Человек года
-2018". В качестве главного приза участник "Дома-2" получит квартиру в Москве.
Между тем, Майя Донцова и Алексей Купин также мечтают
сыграть свадьбу на шоу. Влюбленные хотели пожениться в 2018 году,
однако девушке пришлось на некоторое время покинуть проект из-за ужасных проблем со
здоровьем. К слову, после выписки из больницы Донцова не спешит возвращаться на
"Дом-2".
Многие поклонники реалити-шоу уверены, что Майя и Алексей
обманывают зрителей телестройки. Поговаривают, что Донцова не была больна. Влюбленные
выдумали причину, чтобы отложить бракосочетание. Донцова и Купин планируют
принять участие в конкурсе "Свадьба на миллион". По слухам, парочка состоит в сговоре с продюсерами телестройки: главный приз
состязания уже обещан им.