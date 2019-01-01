Все чаще в Доме-2 звучит звон свадебных колоколов, сумевшие найти свою любовь участники сочетаются узами брака. В 2019 году на телестройке под венец пойдут сразу три пары.

Все чаще в "Доме-2" звучит звон свадебных колоколов, сумевшиенайти свою любовь участники сочетаются узами брака. В 2019 году нателестройке под венец пойдут сразу три пары.Отношения Ильи Яббарова и Маргариты Ларченко нельзя назватьидеальными. Молодые люди часто конфликтуют. Зачинщицей скандалов обычностановится Рита, участник шоу "Дом-2" не всегда может удовлетворить "аппетиты"девушки."Когда отношения только начинаются, вы просто наслаждаетесьдруг другом. А когда вы уже задумываетесь о будущем, тогда необходимо решатьфинансовые и жилищные вопросы. Я считаю, что каждая адекватная женщина будетспрашивать об этом у своего мужчины", – заявляет блондинка. Несмотря на частыеразногласия, Яббаров и Ларченко намерены в следующем году отправиться в ЗАГС.20-летний Роман Капаклы и 31-летняя Марина Африкантованедавно обручились. Жители телестройки уже назначили дату свадьбы – 7 июля2019 года. Пара не планирует устраивать пышное торжество, после регистрацииотношений Марина и Роман улетят в свадебное путешествие.Отметим, что Капаклы стал победителем конкурса "Человек года-2018". В качестве главного приза участник "Дома-2" получит квартиру в Москве.Между тем, Майя Донцова и Алексей Купин также мечтаютсыграть свадьбу на шоу. Влюбленные хотели пожениться в 2018 году,однако девушке пришлось на некоторое время покинуть проект из-за ужасных проблем создоровьем. К слову, после выписки из больницы Донцова не спешит возвращаться на"Дом-2".Многие поклонники реалити-шоу уверены, что Майя и Алексейобманывают зрителей телестройки. Поговаривают, что Донцова не была больна. Влюбленныевыдумали причину, чтобы отложить бракосочетание. Донцова и Купин планируютпринять участие в конкурсе "Свадьба на миллион". По слухам, парочка состоит в сговоре с продюсерами телестройки: главный призсостязания уже обещан им.