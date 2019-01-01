Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Палаты депутатов Национального конгресса Бразилии Родриго Майа обсудили развитие межпарламентских отношений двух стран. Переговоры прошли в рамках участия российской делегации в церемонии инаугурации президента Бразилии Жаира Болсонаро.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Палаты депутатов Национального конгресса Бразилии Родриго Майа обсудили развитие межпарламентских отношений двух стран. Переговоры прошли в рамках участия российской делегации в церемонии инаугурации президента Бразилии Жаира Болсонаро.В ходе встречи речь зашла об образовательных проектах. Родриго Майа предложил развивать это направление двустороннего сотрудничества. Вячеслав Володин поддержал инициативу своего коллеги."В России огромное количество вузов, в Москве их больше ста", – сказал председатель нижней палаты.Спикер Госдумы сделал акцент на студенческих обменах. По его словам, эту практику также необходимо поддерживать.Володин и Майа, помимо прочего, отметили значимость межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках БРИКС. Россия несколько лет назад инициировала первую встречу парламентариев стран – членов организации.Также спикер Госдумы пригласил своего коллегу посетить Россию.Совершить визит в нашу страну председатель нижней палаты предложил и главе Конгресса депутатов Генеральных Кортесов Испании Ане Марии Пастор Хулиан. Володин пригласил ее в Россию в первой половине 2019 года.Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.