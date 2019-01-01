Писатель Эдгар Хильзенрат скончался на 93 году жизни в Германии.

Писатель Эдгар Хильзенрат скончался на 93 году жизни в Германии.Хильзенрат – немецкий писатель еврейского происхождения, переживший Холокост. Свой печальный опыт он отразил в романах-, исполненных тонкого юмора и сатиры. Его самыми известными произведениями являются романы "Ночь", "Нацист и парикмахер", "Сказка последней мысли" (в русском переводе известна под названием "Предсмертная сказка").Уроженец Лейпцига Хильзенрат бежал с семье в Румынию, однако в 1941 году оказался в гетто в Могилеве-Подольском. После войны уехал в Палестину, в 1975 году вернулся в Германию, передает РИА Новости.