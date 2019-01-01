Десятимесячный Ваня, проведший полтора дня под завалами обрушившейся после взрыва газа многоэтажки в Магнитогорске, откликнулся на голоса спасателей. Сотрудник МЧС рассказал о том, как нашли ребенка.

Десятимесячный Ваня, проведший полтора дня под завалами обрушившейся после взрыва газа многоэтажки в Магнитогорске, откликнулся на голоса спасателей. Сотрудник МЧС рассказал о том, как нашли ребенка."Отодвинули несколько плит, разобрали конструкцию. Потом была минута тишины, и один из спасателей — Андрей Вальман — услышал детский плач. Остановили всю технику. Прислушались, причем мы говорили тихо, и ребенок стал реагировать — затихать. Мы стали говорить громче, и ребенок стал плакать громче", — поведал он.Спасатели с помощью телевизионно-звуковой системы поиска проверили все полости в радиусе нескольких метров, но ничего не обнаружили, и тогда вызвали на место кинолога. После того, как собака подтвердила, что под завалами находится человек, к месту были стянуты все силы.Первоначально появилась информация, что спасли девочку, но тетя мальчика быстро внесла ясность: "Это Ваня! Наш!". Его мама после взрыва сумела выбраться из-под завалов с трёхгодовалым сыном. Найти младшего, спавшего в кроватке, из-за разрушений она не смогла.Ваню в ближайшее время эвакуируют в Москву, его состояние оценивается как крайне тяжелое: у мальчика серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.