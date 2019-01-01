Полное перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск России на ракетные комплексы Искандер-М завершится до конца 2019 года.

Полное перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск России на ракетные комплексы "Искандер-М" завершится до конца 2019 года, сообщает Минобороны РФ.Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" передадут в рамках исполнения государственного оборонного заказа. В состав бригадного комплекта входит более 50 единиц техники, включая пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения, а также машины жизнеобеспечения.На сегодняшний день "Искандер-М" в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону. Комплекс разработан в подмосковной Коломне и способен поражать цели на дальности до 500 километров. В его состав входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.Впервые публично "Искандер" был представлен на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском в августе 1999 года. Авторитетное издание "The National Interest" заявило, что "Искандер" является "самым опасным оружием ВС РФ". Эксперты сравнивают массированное применение "Искандеров" по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.