Тело восьмого погибшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске извлечено из-под завалов.

Тело восьмого погибшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске извлечено из-под завалов, сообщает "Интерфакс". На месте трагедии продолжается разбор нижних завалов, опасные конструкции рухнувшего при взрыве бытового газа подъезда уже демонтированы. Внутрь обрушившихся конструкций дома подают тепло специальными тепловыми пушками.Обрушение одного из подъездов 10-этажного дома на проспекте Карла Маркса произошло рано утром 31 декабря. Разрушены 26 квартир. Утром во вторник спасателям пришлось приступить к работам по демонтажу стены подъезда в жилом годе в Магнитогорске, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения.Во вторник днем из-под завалов извлечен 10-месячный мальчик. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, ребенка решено доставить в Москву — в ведущий центр детской хирургии и травматологии. Пять человек, ранее обнаруженных спасателями, находятся в больницах, один из них — ребенок. Состояние одного взрослого оценивается медиками как тяжелое. Неизвестной остается судьба более 30 человек.Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил 2 января днем траура в регионе. В среду в Челябинской области будут отменены праздничные и развлекательные мероприятия.