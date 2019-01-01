На самом деле – шоу, которое не имеет аналогов в России, ведь его участники подключены к детектору лжи на протяжении всего эфира. В течение 2018 года ведущий Дмитрий Шепелев смог вывести на чистую воду не одну отечественную знаменитость.

"На самом деле" – шоу, которое не имеет аналогов в России,ведь его участники подключены к детектору лжи на протяжении всего эфира. В течение2018 года ведущий Дмитрий Шепелев смог вывести на чистую воду не однуотечественную знаменитость.Жизнь оперной дивы Марии Максаковой похожа на голливудскийблокбастер. Артистка бежала из страны, пережила убийство мужа – экс-депутатаГосдумы Дениса Вороненкова, скрывалась от бывших сторонников супруга, которыепытались отобрать у нее квартиру в Киеве, отбивалась от нападок прессы. Теперьзвезда воюет с бывшей свекровью и новым мужем.Мать беглого депутата Людмила Вороненкова заявила, чтоДенис, его вторая жена Юлия и третья супруга Мария какое-то время жили пододной крышей – как шведская семья. Также пожилая женщина предположила, чторебенок, которого родила Максакова в браке с ее сыном, возможно, ему не родной.После в эфире программы "На самом деле" Первого каналаЛюдмила рассказала, что после этих ее заявлений в прессе с ее внучкой Катейстали происходить ужасные вещи. Девушка попала в реабилитационный центр длялечения наркозависимости, где над ней надругались неизвестные. Пожилая женщинауверена, что злоумышленников подослала Максакова. Якобы вокалистка такимобразом отомстила за недавнее разоблачение. К слову, новый муж Марии ДалхатХалаев из Нальчика также добавил оперной диве проблем.О новом браке Максаковой стало известно после того, какпевица обвинила Халаева в мошенничестве. Артистка сообщила, что избранник втайнепродал ее элитную квартиру в центре Москвы и скрылся с деньгами.В студии Дмитрия Шепелева выяснилось, что этот союзбыл фиктивным. Максакова использовала молодого человека в корыстных целях.Правда, она не ожидала, что Халаев решится пойти на сделку с телевизионщиками ис предаст эту скандальную историю огласке.Именно в эфире программы "На самом деле" открылись шокирующие подробностижизни сына шоумена Сергея Зверева – Сергея. История молодого человека заставиларыдать всю Россию.На съемочной площадке Сергей Зверев-младший выяснил, что былусыновлен. Мать отказалась от него сразу после рождения, малыш оказался виркутском детском доме, откуда его в трехлетнем возрасте и забрала звезда.Редакторы программы "На самом деле" помогли отыскатьмолодому человеку биологическую мать – ею оказалась жительница ИркутскаВиктория Парфенова. Женщина долго не могла принять Сергея, не хотела идти наконтакт, скрывала имя его отца. Со временем отношения матери и сына наладились,однако раскрывать подробности рождения Зверева-младшего она все равно нехотела.Тогда создатели шоу провели собственное расследование.Выяснилось, что биологического отца Сергея давно нет в живых. Также у отпрыскашоумена есть единокровный брат Евгений Бердоносов, генетическое родство скоторым подтвердила экспертиза–ДНК.Народный артист Иван Краско также затесался в рядыучастников скандального шоу. 88-летняя звезда выясняла отношения с 28-летнейженой и еще более молодой пассией.Престарелым актером заинтересовалась юная массажистка ЮлияКичемасова. Девушка оказывала Краско знаки внимания, активно искала встреч. Отметим,что Иван Иванович был не против общения с красоткой.К слову, жена Краско Наталья Шевель новое увлечение мужа,мягко сказать, не одобряла. Обиженная супруга то и дело закатывала скандалы.Кричащая о своей любви к престарелому Ивану Ивановичу Кичемасова,прошла проверку на полиграфе. Эксперты выяснили, что Юлия не испытывает нежныхчувств к артисту, девушка хотела воспользоваться протекцией Краско дляпоступления в театральное училище.Между тем, именно в студии "На самом деле" Наталья Шевельсообщила, что ее брак с Иваном Краско распался. "Мы подали на развод. Мы сИваном Ивановичем остались друзьями", – отметила Наталья.