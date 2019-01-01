Продолжается многодневная лыжная гонка Тур де Ски. В первый день нового года в швейцарском Фаль Мюстайр прошли спринтерские гонки свободным стилем у мужчин и женщин.

Продолжается многодневная лыжная гонка "Тур де Ски". В первый день нового года в швейцарском Фаль Мюстайр прошли спринтерские гонки свободным стилем у мужчин и женщин.Сергей Устюгов занял третье место, проиграл победителю норвежцу Йоханнесу Клэбо 3,07 секунды. Результат Клэбо 3 минуты 3,78 секунд. На втором месте итальянец Франческо Пеллегрини. Александр Большунов завершил борьбу в полуфинале и занял шестое место.У женщин победу одержала шведка Стина Нильссон. На втором и третьем местах американки Софи Колдуэлл и Джессика Диггинс. Юлия Белорукова дошла до полуфинала и занляа в итоге восьмое место.