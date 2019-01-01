Пилот вертолет Robinson R44 совершил неудачную аварийную посадку прямо на улицу. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, находившиеся на борту воздушного судна. Кроме того, погиб случайный прохожий, на свою беду оказавшийся на пути вертолета.

Утром во вторник, 1 января, в муниципалитете Убатуба, расположенном в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии, разбился гражданский вертолет. Очевидцы сняли на видео последствия авиакатастрофы.Как сообщают местные СМИ, Robinson R44, на борту которого находились три человека, попытался совершить вынужденную посадку из-за технический неисправности, однако пилот по неустановленным пока причинам потерял контроль над управлением.В итоге вертолет упал на городскую улицу, убив пешехода.Кроме того, травмы получили два пассажира воздушного судна – мужчина и женщина. Угрозы для их жизней нет.