Дети участвовали в веселых конкурсах и увлекательных заданиях, с которыми юные принцессы, мушкетеры и снежинки с легкостью справились...

Руководители УВД по Центральному округу столицы провели Новогодний праздник для детей сотрудников полиции.Поздравить ребят пришли Дед Мороз, Снегурочка и веселый клоун, а также лев и тигр. В начале праздника дети участвовали в веселых конкурсах и увлекательных заданиях, с которыми юные принцессы, мушкетеры и снежинки с легкостью справились. А затем в актовом зале управления показали ребятам спектакль.Затем детишки из рук Деда Мороза получили подарки. Такой замечательный праздник надолго запомнится детям.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61