В Магнитогорске спасатели нашли под обломками рухнувшего дома живого 11-месячного ребенок.

В Магнитогорске спасатели нашли под обломками рухнувшего дома живого 11-месячного ребенка, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Сотрудники МЧС ориентировались по звукам, которые издавал младенец. Малышку спасло то, что она лежала в кроватке и была укутана. По оценке скорой, девочка находится в тяжелом состоянии. Спасенного ребенка доставляют в больницу на реанимобиле.Борис Дубровский выразил благодарность спасателям и медикам, которые работают на месте трагедии, пишет ТАСС."Огромные силы, которые честно и профессионально, невзирая на уральский мороз, выполняют свой долг", — заявил Дубровский.Днем в Магнитогорске минус 19 градусов. Ночью мороз крепчает, и температура опускается почти до минус 30.На месте обрушения подъезда в жилом доме работают около тысячи человек и 230 единиц техники. Судьбу более 30 жильцов дома пока установить не удалось.