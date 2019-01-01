Срочные сообщения приходят из Донбасса. Украинские силовики обстреляли территорию Донецкой народной республики. Под огнем оказался город Докучаевск, там поврежден жилой дом.

Срочные сообщения приходят из Донбасса. Украинские силовики обстреляли территорию Донецкой народной республики. Под огнем оказался город Докучаевск, там поврежден жилой дом. О пострадавших не сообщается. Постоянные провокации со стороны Киева заставили ополченцев встречать этот Новый год в окопах. И, тем не менее, защитники Донбасса, пусть и коротко, но все-таки смогли обменяться праздничными поздравлениями.Командир разведывательного батальона "Спарта" армии ДНР едет на передовую поздравлять своих бойцов, обороняющих донецкий аэропорт, — традиция. В надежном укрытии наряжена елка, и можно собрать бойцов в одном строю.Долгих фуршетов здесь нет. Вместо шампанского — сок, закуска самая простая.Ясиноватая. Для выезда на другой участок фронта нужно принять меры безопасности. Высаживаемся в районе печально известной жаркими боями авдеевской промышленной зоне. Этой ночью здесь удивительно тихо.Боевая позиция. Солдаты едва сходятся на пару минут, чтобы сказать друг другу несколько теплых слов в новогоднюю ночь. Вот такая новогодняя ночь в окопах Донбасса.Здесь стреляют. Это одна из многих боевых точек, которые протянулись на 300-километровую линию фронта ДНР. То тихая война, то громкая. В одну секунду тишина может просто "рухнуть".