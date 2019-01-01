Департамент культуры уволил директора Парка Горького Марину Люльчук после обрушения моста на его территории в новогоднюю ночь.

Временно исполняющим обязанности директора парка Горького назначен руководитель объединенной дирекции "Мосгорпарк" Вячеслав Дунаев. Предыдущий директор парка Марина Люльчук уволена после обрушения моста в новогоднюю ночь.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал "Вконтакте" наказать виновных и дал соответствующее поручение департаменту.Собянин также уточнил, что тяжелых травм, к счастью, удалось избежать, хотя 12 человек находятся в больнице. Но праздник людям испортили.И хотя большинство пострадавших не москвичи, всем будет выплачена компенсация до полумиллиона рублей, передает "Интерфакс".