Правоохранительные органы в США задержали четырех человек, подозреваемых в краже текилы на сумму 500 тысяч долларов за день до Нового года.

В американской Флориде перед Новым годом угнали грузовик с текилой на полмиллиона долларов.О пропаже заявил водитель грузовика. Полиция среагировала своевременно, уже через полтора часа был обнаружен трейлер, из которого четверо мужчин выносили коробки с Patron Tequila.Всего в грузовике было 966 коробок с текилой на 507105 долларов.Четверых злоумышленников задержали. Инцидент расследуется, передает РИА Новости.