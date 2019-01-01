Хлопок пиротехнического изделия произошел на улице Красноармейской

Хлопок пиротехнического изделия произошел на улице КрасноармейскойПять человек пострадали при хлопке пиротехники в квартире на улице Красноармейской во Владимире, сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах региона.По данным агентства, хлопок пиротехнического изделия произошел в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома. В результате происшествия пять человек были доставлены в больницу.О разрушениях не сообщается. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.