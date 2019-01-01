Авария произошла в Суздальском районе на трассе М-7

Авария произошла в Суздальском районе на трассе М-7Два автомобиля столкнулись на трассе М-7 у населенного пункта Суворотское в Суздальском районе Владимирской области, сообщает региональное ГУ МЧС России.Сообщение о ДТП поступило дежурному центра управления в кризисных ситуациях 1 января в 13:15. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.В результате ДТП пострадали люди, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 17 человек.