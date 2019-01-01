1 января на большие экраны вышел новый отечественный блокбастер, фильм режиссера Алексея Сидорова Т-34. Масштабный проект от создателей Бригады и Боя с тенью.

1 января на большие экраны вышел новый отечественный блокбастер, фильм режиссера Алексея Сидорова "Т-34". Масштабный проект от создателей "Бригады" и "Боя с тенью". Звездный актерский состав, захватывающий сценарий, сложные спецэффекты и впервые — съемки внутри восстановленной боевой машины времен Великой Отечественной. Лента уже претендует на звание главного кинособытия года.За их прорыв как за родных в кинотеатрах переживают сотни тысяч зрителей. Первый российский блокбастер 2019 года "Т-34" моментально стал лидером кинопроката. Почти полмиллиона зрителей уже сходили в кино "на танки".Первые зрители выходят с первого показал, и у нас есть возможность узнать их первые впечатления. Легендарная киноистория подвига "тридцатьчетверки" захватывает зрителей так же, как год назад страна следила за подвигом нашей баскетбольной сборной. Только тогда на кону было олимпийское золото, на сей раз – жизнь. Актеры того самого "Движения вверх" стали зрителями "Т-34". "Фильм очень достойный. Желаем отличного проката", - сказали они."Т-34" — это история противостояния двух заклятых врагов. В плену вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на "тридцатьчетверке" бросает вызов немецким танковым асам во главе с командиром Ягером. Критики уже окрестили фильм "Форсажем" на танках" - за динамичный сюжет и обилие спецэфектов, которые, кстати, рисовали больше года.Режиссер Сидоров, снявший культовые "Бригаду" и "Бой с тенью", требовал точности в каждой детали. Это первый фильм в истории, где все внутренние съемки проводили в реальном восстановленном танке времен Великой Отечественной. Кинообозреватель "России 24" побывал внутри легендарного танка и не скрывает: это — его главное впечатление от ушедшего года.Зритель почувствует, как снаряды вонзаются в бронированную сталь и что чувствуют бойцы за мгновение до взрыва. Но в приключенческом экшне нашлось и место любви. Там, где горе идет рука об руку со смертью, рождается самое чистое чувство. Им любовь даже играть не надо. Ирина Старшенбаум и Александр Петров — пара и в жизни и в кино. Их новую совместную работу поклонники ждали почти два года, а увидев, не могут сдержать слез.Удивительная история, которая не оставляет никого равнодушным, — "Т-34" уже во всех кинотеатрах страны.