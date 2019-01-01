Утром 1 января водитель Лада не справился с управлением и влетел в бордюр, после чего его автомобиль продолжил движение уже на крыше, попутно задев еще одну легковушку. Момент аварии попал в объектив камеры уличного наблюдения.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и попал в ДТП – инцидент, произошедший около 8 часов утра 1 января на Ставропольской улице в Краснодаре, попал в объектив камеры наблюдения.На записи видно, что "Лада", ехавшая с большой скоростью, выехала пределы проезжей части и налетела на бордюр. После этого легковушка перевернулась на крышу и продолжила движение в таком положение, высекая искры из асфальта.Судя по кадрам, до окончательной остановки, автомобиль предполагаемого виновника аварии задел другое транспортное средство.Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.