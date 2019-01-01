Спикер Госдумы Вячеслав Володин в первый день нового года находится в Бразилии, куда он прибыл на инаугурацию президента республики Жаира Болсонаро. В рамках визита председатель нижней палаты встретился с главой Конгресса депутатов Генеральных Кортесов Испании Аной Марией Пастор Хулиан. Парламентарии обсудили экономические отношения и гуманитарное сотрудничество двух стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в первый день нового года находится в Бразилии, куда он прибыл на инаугурацию президента республики Жаира Болсонаро. В рамках визита председатель нижней палаты встретился с главой Конгресса депутатов Генеральных Кортесов Испании Аной Марией Пастор Хулиан. Парламентарии обсудили экономические отношения и гуманитарное сотрудничество двух стран.В беседе со своей коллегой Володин отметил рост товарооборота между Россией и Испанией. В 2017 году по сравнению с 2016 он вырос на 20%, уточнил спикер Госдумы.Прошлый спад товарооборота законодатель назвал следствием санкционной политики. За прошедшие годы, отметил председатель нижней палаты, Россия переориентировалась на другие рынки. Кроме того, подчеркнул он, перед страной стоит амбициозная задача – стать пятой экономикой в мире."Санкции – это не наш путь, мы считаем, что давление на другие страны такими методами недопустимо", – сказал Володин.Ана Пастор, в свою очередь, заявила, что Мадрид всегда будет поддерживать диалог с Москвой. Она поблагодарила Россию за технологическую поддержку предприятий Испании."Открытый диалог приведет нас к максимальным результатам в отношениях наших государств. Эти отношения, этот диалог уже исторический", – сказала парламентарий.Спикер Госдумы пригласил испанских парламентариев посетить Москву в первой половине 2019 года. Также председатель нижней палаты попросил передать слова приветствия испанскому политику Педро Аграмунту, который возглавлял Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) с 2016 по 2017 годы.Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.