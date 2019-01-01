Комитет по соответствию WADA предоставит исполкому организации рекомендации относительно статуса РУСАДА в середине января.

Комитет по соответствию WADA предоставит исполкому организации рекомендации относительно статуса РУСАДА в середине января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до дедлайна, назначенного на 31 декабря 2018 года, напоминает РИА Новости. Однако WADA выразило готовность подождать окончания новогодних праздников, чтобы получить от российской стороны доступ к данным московской лаборатории. Это является необходимым условием для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Президент WADA Крейг Риди уже выразил разочарование тем, что организации не удалось получить базу данных московской антидопинговой лаборатории к 31 декабря.Накануне генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год. Команда экспертов WADA в декабре прибыла в Москву, но не смогла завершить свою миссию в установленный срок из-за вопроса с оборудованием, которое используется для извлечения данных. Как оказалось, оно не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством.