Насколько кардинально зимние поездки отличаются от летних, знает, пожалуй, любой опытный водитель. И если вы решитесь отправиться в зимнее путешествие, автоэксперты советуют придерживаться нехитрых правил.

Запасайтесь антифризомВ первую очередь, любая, даже самая короткая поездка, должна начаться с проверки автомобиля, уверен руководитель регионального представительства Гильдии автошкол России и Ассоциации автомототуризма и караванинга Павел Песцов.– Автомобиль – это средство повышенной опасности, поэтому обязательно следует заехать на станцию техобслуживания и проверить тормозную систему, заменить фильтры и масла. В дорогу следует взять запас жидкостей: канистру с маслом, канистру с антифризом, тормозную жидкость и «незамерзайку», а также набор ключей, которыми мы сможем что-то сделать, – рекомендует он.Если ваша машина прослужила немало лет, не лишним будет прихватить в дорогу минимальный набор запчастей, который в случае необходимости вы сможете заменить самостоятельно. К примеру, ремень генератора, запасные свечи, высоковольтные провода. Правда, к современным авто, напичканных электроникой, такой совет вряд ли подойдёт. В случае поломки придётся вызывать эвакуатор.Ещё один важный пункт – заранее позаботиться о запасном колесе с зимней резиной, причём «запаску» нужно брать универсальную: вам может попасться ассиметричная резина – её можно ставить лишь на одну сторону машины. Такое колесо, окажись оно не с той стороны, может сорвать автомобиль в занос.Помимо автомобиля, неплохо было бы позаботиться о себе и пассажирах. Поэтому Песцов советует прихватить с собой в путешествие термос с чаем или кофе, запас еды и плитку, на которой в случае необходимости можно было бы разогреть перекус.Следующая рекомендация будет полезна не только путешественникам. Часто автолюбители сталкиваются с проблемой примерзания замка. Тогда в ход идёт горячая вода, острые инструменты и т. д., что может повредить хрупкий механизм.– С осени следует обработать резиновые уплотнители машины силиконовой смазкой, а замки — литиевой. Это защитит дверцы от примораживания и поможет вам без проблем попасть в салон, – делится Павел Песцов.Теперь о стиле вождения. В этом эксперты единодушны – лихачества на зимней дороге недопустимо. Ехать нужно так, чтобы успеть среагировать и затормозить в любой момент.Поэтому ещё одно обязательное условие – соблюдение дистанции. А если авто не оборудовано антиблокировочными системами, не стоит резко давить на тормоз – это тоже чревато заносом.Дети в салонеЕсли вы решили отправиться в зимнее путешествие с детьми, следует помнить, что для них в обязательном порядке должно быть предусмотрено детское кресло или удерживающее устройство. Причём соответствующее росту и весу несовершеннолетнего.Более взрослых детей – в возрасте 7–12 лет – можно пристегнуть на заднем сиденье трёхточечным штатным ремнём безопасности. А ребят до 12 лет разрешено перевозить с использованием удерживаю­щих устройств на переднем кресле. Но при этом обязательно отключить подушку безопасности, чтобы в случае ДТП она не навредила малышу.– Но всё-таки самое безопасное место в салоне – за водителем. И если мама сама садится за руль, а ребёнок в пути начинает капризничать или что-то просить, стоит сначала остановиться, и только потом удовлетворить потребности малыша, – уверена заместитель руководителя региональной гильдии автошкол Людмила Минцева.Хвостатые попутчикиЗачастую вместе с детьми или вместо детей автолюбители берут в дрогу своих питомцев. Не секрет, что для большинства четвероногих такие поездки вызывают стресс, и они могут повести себя неадекватно. Для таких случаев существует несколько универсальных советов.– Если везете животное в машине, то с собой должна быть клетка или переноска, на собаке – намордник. Также, по новым правилам, мы можем советовать успокаивающие препараты. Они есть в каждой ветеринарной аптеке в свободном доступе, – рассказал руководитель ветеринарной клиники Виталий Подопригора.Не стоит забывать и о естественных потребностях хвостатых. По словам ветврача, животные сами дадут об этом сигнал. Однако лучше всего делать дополнительные остановки через каждые 200–300 километров, чтобы хвостатый друг смог размять лапы.Мнение экспертаЗаместитель руководителя региональной гильдии автошкол Людмила Минцева:– Если водитель сильно устал, не следует пересилить себя. Нужно найти безопасное место и поспать хотя бы 15 минут. Причём останавливаться за пределами дороги, выезжая на обочину только в случаях необходимости.Во время дальнего путешествия, лучше всего проделывать в сутки не более 500–800 километров и запланировать полноценную ночёвку. Также следует делать перерывы каждые 150–200 километров.