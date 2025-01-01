Ведомство по молодёжной политике выделили из минобразования и молодёжной политики региона.

Создание нового министерства молодёжной политики Владимирской области не увеличит нагрузку на бюджет региона.Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Куимов. По его словам, задача нового ведомства— заниматься патриотическим воспитанием и волонтёрским движением во Владимирской области. При этом министерство, по словам вице-губернатора, будет работать в рамках имеющихся штатных единиц, финансируемых бюджетом региона.Напомним, . Такое решение принял глава региона Александр Авдеев.Новое ведомство было выделено из состава регионального министерство образования и молодёжной политики. Минобром при этом продолжит руководить Светлана Болтунова.