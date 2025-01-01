МЧС выезжала на семь пожаров.

Новогодняя ночь прошла во Владимирской области без серьёзных чрезвычайных происшествий.Как сообщает Главное управление МЧС России по региону, подразделения ведомства тушили семь пожаров, все — техногенного характера. Пострадавших в этих происшествиях, к счастью, не оказалось.Кроме того, сотрудники МЧС дежурили на двух сотнях различных объектов, где шло празднование Нового 2025-го года. Задействовано в этом было больше 300 человек — представителей ведомства — и 100 единиц техники.