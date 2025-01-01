Четырех грациозных рысей засняла фотоловушка в лесу Петушинского района. Записью с камеры поделились в пресс-службе Госохотинспекции области. Также специалисты рассказали немного об этих

Четырех грациозных рысей засняла фотоловушка в лесу Петушинского района. Записью с камеры поделились в пресс-службе Госохотинспекции области. Также специалисты рассказали немного об этих красивых животных. Рыси любят глухие высокоствольные леса с густым подлеском и валежником, которые чередуются с вырубками и болотами. В основном эта хищница ведет сумеречный образ жизни, но если еды не хватает, может