24 человека во Владимирской области заболели гриппом на прошедшей неделе (с 23 по 29 декабря). 15 лечатся от гриппа А, еще 9 – от гриппа В. Первые жертвы гриппа в регионе за сезон появились еще на

24 человека во Владимирской области заболели гриппом на прошедшей неделе (с 23 по 29 декабря). 15 лечатся от гриппа А, еще 9 – от гриппа В. Первые жертвы гриппа в регионе за сезон появились еще на прошлой неделе, рассказывали в пресс-службе Роспотребнадзора области. А вот заболеваемость ОРВИ упала на 13,5% по сравнению с предыдущей неделей.