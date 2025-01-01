Передвижные комплексы фотовидеофиксации в местах аварийных и опасных участков сменили адреса на неделю. Камеры простоят на новых местах до 12 января. Об этом рассказали в пресс-службе
Передвижные комплексы фотовидеофиксации в местах аварийных и опасных участков сменили адреса на неделю. Камеры простоят на новых местах до 12 января. Об этом рассказали в пресс-службе Владупрадора. Новые адреса следующие: – а/д М-7 «Волга» 96 км; – а/д М-7 «Волга» 192 км; – а/д М-7 «Волга» 211 км; – а/д М-7 «Волга» 245 км; –