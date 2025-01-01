× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/01-01-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-perestavili-kamery-na-13-opasnyx-uchastkax-dorog.html" target="_blank">Во Владимирской области переставили камеры на 13 опасных участках дорог</a> - Передвижные комплексы фотовидеофиксации в местах аварийных и опасных участков сменили адреса на неделю. Камеры простоят на новых местах до 12 января. Об этом рассказали в пресс-службе