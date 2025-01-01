Заболевших COVID в регионе стало меньше на 16%.

253 вновь выявленных случая коронавируса зарегистрировал Роспотребнадзор в последнюю неделю 2024 года во Владимирской области, заболеваемость снизилась на 16,1 %.Об этом сообщило региональное управление ведомства.Больше всего заболевших выявили во Владимире — на областной центр пришлось 85 случаев. Неделей раньше в регионе зафиксировали заболеваемость у 301 пациента.Что касается случаев ОРВИ, их тоже становится меньше — на завершающей неделе года вновь заболевших было 8483. Показатель во всех возрастных группах стал ниже на 13,5%, отмечают в Роспотребнадзоре. И тут больше всего больных также обращаются к медикам во Владимире — более 2900 человек.Случаи гриппа после лабораторных исследований выявляются, но они единичны.Ранее сообщалось о