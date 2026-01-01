В 2026 году платежи за ЖКХ во Владимирской области будут расти в два захода.

С наступлением 2026 года финансовые траты вырастут практически для каждого. Одновременно повысятся платежи за жилищно-коммунальные услуги для жителей Владимирской области, а для бизнеса — налоговая нагрузка, ключевым элементом которой станет рост ставки НДС до 22%. Эти изменения затронут доходы населения, себестоимость товаров и в конечном счете кошельки всех потребителей. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Коммунальные платежи: два этапа ростаВ 2026 году платежи за ЖКХ во Владимирской области будут расти в два захода.Первый этап — с 1 января. Платежи вырастут в среднем на 1,7%. Это техническое повышение связано с ростом ставки НДС с 20% до 22%.Второй этап — с 1 октября. Это основная индексация. В среднем по региону платежи подорожают на 12.3% по сравнению с январем. Однако в некоторых муниципалитетах рост может быть и выше, вплоть до максимальных 17.1%.Не все услуги подорожают одинаково. , ниже среднего вырастут тарифы на газ (9,6%), вывоз мусора (10,9%) и электроэнергию (11,3%). А вот горячая и холодная вода, а также водоотведение «порадуют» ростом на 15.6% и 16.6% соответственно.Что делать, если платить тяжело? В области действует система жилищных субсидий. Если расходы на ЖКУ превышают 22% от общего дохода семьи (18% — для одиноких неработающих пенсионеров), можно обратиться за помощью. Подать заявление можно через Госуслуги, МФЦ или соцзащиту. Понадобится только паспорт — все остальные справки ведомства запрашивают сами.Налоговая реформа для бизнеса: главное — рост НДСПараллельно с коммуналкой изменения ждут предпринимателей. 28 ноября 2025 года был подписан , который с 1 января 2026 года вносит серьезные коррективы в Налоговый кодекс.Ставка НДС повышается с 20% до 22%. Это коснется большинства товаров и услуг. Сохранится льготная ставка 10% на социально значимые товары (продукты, лекарства, детские товары).Больше компаний на «упрощенке» (УСН) будут платить НДС. Существенно снижается лимит доходов, дающий право на освобождение от этого налога. Если раньше он составлял 60 млн рублей, то теперь будет снижаться поэтапно:· 2026 год: 20 млн рублей.· 2027 год: 15 млн рублей.· 2028 год и далее: 10 млн рублей.Это значит, что тысячи малых и средних предприятий, которые раньше не сталкивались со сложным учетом НДС, теперь обязаны его вести: выставлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж, сдавать декларации.Смягчение для новичков. Для компаний на УСН, которые впервые станут плательщиками НДС в 2026 году, установлен мораторий на штрафы за несвоевременную сдачу первой декларации. Это даст бизнесу время адаптироваться без страха перед санкциями.Последствия для всех: почему это касается не только бизнесаЭти изменения волной пройдутся по всей экономике. Увеличение НДС и взносов для бизнеса ведет к росту его издержек. Чтобы сохранить прибыль, компании с большой вероятностью начнут пересматривать цены в сторону увеличения.Проще говоря, рост налоговой нагрузки на бизнес может стать одной из причин подорожания товаров и услуг для конечного потребителя.Несмотря на масштаб изменений, к ним можно подготовиться.Для жителей:1. Просчитайте, как изменится ваш ежемесячный платеж за коммуналку.2. Узнайте о возможности получения субсидии, если расходы стали непосильными.3. Рассмотрите способы экономии ресурсов (энергосберегающие лампы, установка счетчиков воды).Для предпринимателей:1. Проверьте, не превысили ли вы новый лимит доходов для уплаты НДС (20 млн рублей за 2025 год).2. Наладьте учет НДС: возможно, потребуется новое программное обеспечение или помощь бухгалтера.3. Пересмотрите ценовую политику и условия долгосрочных договоров с учетом новой ставки НДС в 22%.Готовность к этим изменениям — единственный способ встретить их без лишних потрясений.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .