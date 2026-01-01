В регионе не зафиксировано погибших и пострадавших при пожарах, а сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы.

Новогодняя ночь на территории Владимирской области прошла без крупных техногенных аварий и серьезных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирскому региону. За праздничный период спасатели ликвидировали 9 техногенных пожаров, в которых никто не погиб и не пострадал.Для обеспечения безопасности на более чем 155 объектах, где проходят торжества, дежурят свыше 300 сотрудников ведомства и задействовано 100 единиц техники. Весь личный состав Главного управления переведен на усиленный режим службы. Ежедневно в ведомстве проходят совещания для оперативного мониторинга обстановки в области.В течение всех каникул инспекторы надзорной деятельности совместно с полицией и добровольцами проводят профилактические рейды в жилом секторе. Особое внимание уделяется пожарной безопасности в частных домах и местах массового скопления людей. Ситуация находится под постоянным контролем регионального управления МЧС.Ранее сообщалось, что