Первый день 2026 года во Владимирской области встретили в спокойной и безопасной обстановке. По данным регионального ГУ МЧС, ночь с 31 декабря на 1 января обошлась без серьёзных происшествий и

Первый день 2026 года во Владимирской области встретили в спокойной и безопасной обстановке. По данным регионального ГУ МЧС, ночь с 31 декабря на 1 января обошлась без серьёзных происшествий и жертв. За всю праздничную ночь пожарные потушили 9 возгораний, пять из которых пришлись на жилой сектор. Ни в одном из случаев не было зарегистрировано пострадавших.